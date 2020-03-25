 Внеочередное заседание Рады может пройти в субботу, – СМИ

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"В четверг не будет. Скорее всего, в субботу", - сказал собеседник агентства.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"В четверг не будет. Скорее всего, в субботу", - сказал собеседник агентства.
Субота є традиційним вихідним днем в Ізраїлі. У тих країнах, де традиційний вихідний припадає на неділю, субота зазвичай також оголошується вихідним днем для тих, хто має п'ятиденний робочий тиждень; це характерно і для України.
Працювати в суботу вважається гріхом в юдаїзмі