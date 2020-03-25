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 Внеочередное заседание Рады может пройти в субботу, – СМИ

Внеочередное заседание Верховной Рады Украины не состоится в четверг, сообщил информированный источник в парламенте.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"В четверг не будет. Скорее всего, в субботу", - сказал собеседник агентства.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184086
 
 
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За традицією, що пішла від стародавнього юдаїзму, субота - останній день тижня, хоча зараз у більшості країн останнім днем тижня вважається неділя.
Субота є традиційним вихідним днем в Ізраїлі. У тих країнах, де традиційний вихідний припадає на неділю, субота зазвичай також оголошується вихідним днем для тих, хто має п'ятиденний робочий тиждень; це характерно і для України.
Працювати в суботу вважається гріхом в юдаїзмі
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Депутатов надо отправить по домам, пускай в онлайн режиме принимают Законы по борьбе с коронавирусом и не тратят деньги налогоплательщиков на съемные квартиры, а их помощников отправить за свой счет. Так будет и экономия денег и меньше нанесут вреда Украине
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