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 Азиатские рынки растут вслед за Уолл-стрит

Рынки акций стран Азии бодро идут вверх в среду, поддержанные оптимизмом Уолл-стрит, где индекс Dow Jones взлетел накануне на рекордные с 1933 года 11%, и ожиданием принятия Конгрессом пакета помощи экономике США почти на $2 трлн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Некоторые инвесторы в Азии впервые за последние недели покупают акции, сказала The Wall Street Journal Кэтрин Йенг из Fidelity International в Гонконге. В то же время, говорят инвесторы, рынки по-прежнему волатильны на фоне распространения коронавируса, и пока рано говорить о сроках восстановления нормальной жизни.

Конгресс и Белый дом продолжают обсуждать законопроект о помощи экономике, рассчитывая на преодоление разногласий в ближайшие часы.

Фьючерсы на S&P 500 снижаются на 1,3% в среду, что может свидетельствовать о том, что рынки в США могут вернуться к снижению в среду.

Японский Nikkei 225 прибавляет 5,4%.

Гонконгский Hang Seng растет на 2,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 в плюсе на 2%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184084
 
 
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