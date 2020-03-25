 Азиатские рынки растут вслед за Уолл-стрит

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Некоторые инвесторы в Азии впервые за последние недели покупают акции, сказала The Wall Street Journal Кэтрин Йенг из Fidelity International в Гонконге. В то же время, говорят инвесторы, рынки по-прежнему волатильны на фоне распространения коронавируса, и пока рано говорить о сроках восстановления нормальной жизни.

Конгресс и Белый дом продолжают обсуждать законопроект о помощи экономике, рассчитывая на преодоление разногласий в ближайшие часы.

Фьючерсы на S&P 500 снижаются на 1,3% в среду, что может свидетельствовать о том, что рынки в США могут вернуться к снижению в среду.

Японский Nikkei 225 прибавляет 5,4%.

Гонконгский Hang Seng растет на 2,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 в плюсе на 2%.