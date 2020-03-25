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 Цены на нефть поднялись выше $28 за баррель

Цены на нефть эталонных марок уверенно растут на новостях о достижении в ночь на среду сенаторами-демократами и администрацией Дональда Трампа соглашения по $2-триллионному пакету мер стимулирования экономики в условиях пандемии, вызванной коронавирусом COVID-19.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Как отмечает The Washington Post, это соглашение может способствовать быстрому принятию законопроекта обеими палатами Конгресса.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $28,01 за баррель, что на $0,86 (3,17%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник фьючерсы повысились в цене на 0,4%, до $27,15 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX подорожал на $0,78 (3,25%) - до $24,79 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта выросла на 2,8% - до $24,01 за баррель.

Помимо этого, в среду трейдеры ожидают публикации данных Минэнерго США об изменении запасов топлива в стране. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 1,35 млн баррелей, бензина - на 2,6 млн баррелей, дистиллятов - на 1,9 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, прогнозируют увеличение запасов нефти на 2,5 млн баррелей и сокращение запасов бензина и дистиллятов на 2,4 млн баррелей и 1,6 млн баррелей соответственно.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184074
 
 
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