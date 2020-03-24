 Газовая компания Новинского купила еще одного конкурента за $8,6 миллиона

Об этом Regal Petroleum сообщила компания на сайте Лондонской фондовой биржи, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, первый транш по сделке, которая была закрыта сегодня в результате подписания с владельцами компании – Игорем Мычко, Александром Нещотным, Дмитрием Волонцом и Олегом Ольховым соглашения о ее приобретении, составил $4,32 млн.

Вторая часть выплат в размере $2,16 млн будет перечислена бывшим собственникам в случае осуществления определенных условий сделки. Речь идет, в том числе, об удовлетворительном урегулировании претензий третей стороны к "Арконе" по части лицензии. В случае осуществления второго платежа третий транш также в объеме $2,16 млн последует за вторым в течение года.

Согласно данным ГНПП "Геоинформ Украины", лицензия "Аркона Газ-Энергия" на разработку Свистунивско-Червонолуцского месторождения действует до 18 мая 2037 года.

В сообщении Regal указано, что в настоящее время лицензионный участок насчитывает пять скважин, ни одна из которых не находится в эксплуатации.

Утвержденные Госкомиссией по запасам полезных ископаемых запасы углеводородов лицензионного участка составляют 38 млн баррелей нефтяного эквивалента (MMboe), в частности запасы природного газа – 4,9 млрд куб. м, конденсата – 0,86 млн тонн. Проведенный компанией анализ подтвердил данные показатели, в то же время они не оценивались независимым оценщиком, отметили в Regal.

В настоящее время компания намеревается приступить к определению плана разработки месторождения. Он может предусматривать начало бурения скважины в течение следующих 12 месяцев.

В сообщении указывается, что согласно неаудированной финансовой отчетности "Аркона Газ-Энергия", по состоянию на 31 декабря 2019 года ее активы составляли 2,6 млн грн, убытки после налогообложения – 1,6 млн грн.

Читайте также: Новинский получил разрешений на покупку новой газовой компании за $40 миллионов

Как сообщалось, в июне 2019 года кипрская компания Pelidona Services Limited из группы "Смарт-Холдинг" депутата и бизнесмена Вадима Новинского увеличила свою долю в нефтегазовой компании Regal Petroleum plc с активами в Украине до 82,65% с 54%, продавцами выступили компании из группы EastOne украинского бизнесмена Виктора Пинчука.

В ноябре 2019 года Regal Petroleum договорилась о покупке за $40 млн ЧАО "НПК "Укрнафтинвест", владеющего лицензиями на разработку Белолесской и Алибейско-Трапивской нефтегазовых площадей.

Regal Petroleum по итогам 2019 года добыла в Украине 160,11 млн куб. м газа, что на 22,3% больше, по сравнению с 2018 годом.

Regal по итогам 2018 года увеличила чистую прибыль в 23,6 раза по сравнению с 2017 годом – до $54,3 млн. Показатель чистой прибыли включал, в том числе, восстановление стоимости активов (в сумме $36,1 млн за счет переоценки оставшихся резервов и запасов на MEX-GOL и SV), обесцененных в предыдущие периоды.

Regal Petroleum, которая работает в Украине с 1999 года, после простоя с ноября 2010 года в августе 2011 года возобновила разработку своих основных активов в Украине – Мехедовско-Голотовщинского (MEX-GOL) и Свиридовского (SV) газоконденсатных месторождений в Полтавской области.