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 Экспорт медицинских масок перед приходом коронавируса в Украину подскочил в 2,4 раза

В течение января-февраля 2020 года из Украины экспортировали медицинских товаров, которые могут использоваться для противодействия распространению коронавируса на $15,2 млн – почти столько же, как за 4 последних месяца 2019 года ($17 млн).

Об этом сообщает неправительственная организация StateWatch со ссылкой на данные таможни, которые были предоставлены на рассмотрение правительственного антикризисного штаба для принятия решения о запрете такого экспорта, передает БизнесЦензор.

В частности, экспорт медицинских хирургических масок в феврале вырос до 394 тонн на сумму $9,15 млн, по сравнению с 246 тоннами на сумму $3,83 млн месяцем ранее.

"Такое аномальное увеличение суммы экспорта медицинских товаров в январе-феврале этого года в первую очередь произошло из-за стремительного роста экспорта текстильных медицинских хирургических масок – с $3,8 млн за 246,3 тонн в январе до $9,1 млн за 394 тонны в феврале", – отметил глава организации Глеб Каневский.

Также в феврале значительно выросли суммы экспорта следующих товаров:

  • защитные очки – 1,8 тонн на сумму $54,9 тыс.;
  • респираторы – 2,2 тонны на сумму $154,5 тыс.;
  • медицинские одноразовые халаты – 1,5 тонні на сумму $48,1 тыс.;
  • медицинские халаты – 71,6 тонны на $959,3 тыс.

Помимо приведенных товаров в феврале из Украины также экспортировали:

  • нитриловые перчатки – 389 тыс. пар;
  • медицинские перчатки – 216 тыс. пар;
  • лабораторные костюмы – 30,2 тонны;
  • антисептик – 46,3 тонны.

По данным Таможни, всего за сентябрь 2019 - февраль 2020 года из Украины экспортировали медицинских товаров для противодействия распространению коронавируса на $34,2 млн.

Экспорт медицинских масок перед приходом коронавируса в Украину подскочил в 2,4 раза 01

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184023
 
 
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Ганебно такі новини читати в першу чергу для державних керівних органів-це ж 100 проц. зрадницька антинародна політика.
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