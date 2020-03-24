 Экспорт медицинских масок перед приходом коронавируса в Украину подскочил в 2,4 раза

Об этом сообщает неправительственная организация StateWatch со ссылкой на данные таможни, которые были предоставлены на рассмотрение правительственного антикризисного штаба для принятия решения о запрете такого экспорта, передает БизнесЦензор.

В частности, экспорт медицинских хирургических масок в феврале вырос до 394 тонн на сумму $9,15 млн, по сравнению с 246 тоннами на сумму $3,83 млн месяцем ранее.

"Такое аномальное увеличение суммы экспорта медицинских товаров в январе-феврале этого года в первую очередь произошло из-за стремительного роста экспорта текстильных медицинских хирургических масок – с $3,8 млн за 246,3 тонн в январе до $9,1 млн за 394 тонны в феврале", – отметил глава организации Глеб Каневский.

Также в феврале значительно выросли суммы экспорта следующих товаров:

защитные очки – 1,8 тонн на сумму $54,9 тыс.;

респираторы – 2,2 тонны на сумму $154,5 тыс.;

медицинские одноразовые халаты – 1,5 тонні на сумму $48,1 тыс.;

медицинские халаты – 71,6 тонны на $959,3 тыс.

Помимо приведенных товаров в феврале из Украины также экспортировали:

нитриловые перчатки – 389 тыс. пар;

медицинские перчатки – 216 тыс. пар;

лабораторные костюмы – 30,2 тонны;

антисептик – 46,3 тонны.

По данным Таможни, всего за сентябрь 2019 - февраль 2020 года из Украины экспортировали медицинских товаров для противодействия распространению коронавируса на $34,2 млн.