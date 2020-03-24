[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.43 29.34
 Транспорт
  996  0
Материалы по теме:
Все про:Днепр_город (214) транспорт (292) Филатов (18) COVID-19 (263)

 Власти Днепра решили ограничить движение общественного транспорта

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Днепра решила запретить гражданам пользоваться общественным транспортом без специальных пропусков с 26 марта.

Как передает БизнесЦензор, об этом мэр города Борис Филатов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение с послезавтрашнего дня перевести общественный транспорт в режим обслуживания по спецпропускам. Поверьте, это очень болезненная, но вынужденная мера", – сообщил Филатов.

Городской голова Днепра также анонсировал перевод работы городского совета в онлайн-режим.

"Завтра пройдет сессия городского совета. Во дворе. На свежем воздухе. Голосуем руками за изменение в регламент, потом – через интернет", – добавил Филатов.

Читайте также: Власти Киева запретили работу киосков с кофе и шаурмой

Как сообщалось, аналогичное решение ранее приняли власти Киева.

С 23 марта пассажирский транспорт столицы перевозит при наличии специальных пропусков только сотрудников тех предприятий, которые обеспечивают критически важные сферы жизни города – медицинских работников, спасателей, правоохранителей, работников сферы ЖКХ, сотрудников стратегических предприятий, а также тех, кто работает в продуктовых магазинах и аптеках.

Напомним, по решению Кабмина с 17 марта метро Киева, Харькова и Днепра временно прекратило перевозку пассажиров в связи карантинными мероприятиями в Украине.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184020
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 Кабмин карантин коронавирус кредит МВФ нефть прибыль Шмыгаль Денис
 
 
 
 
 
 вверх