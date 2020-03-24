 Власти Днепра решили ограничить движение общественного транспорта

Как передает БизнесЦензор, об этом мэр города Борис Филатов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение с послезавтрашнего дня перевести общественный транспорт в режим обслуживания по спецпропускам. Поверьте, это очень болезненная, но вынужденная мера", – сообщил Филатов.

Городской голова Днепра также анонсировал перевод работы городского совета в онлайн-режим.

"Завтра пройдет сессия городского совета. Во дворе. На свежем воздухе. Голосуем руками за изменение в регламент, потом – через интернет", – добавил Филатов.

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Как сообщалось, аналогичное решение ранее приняли власти Киева.

С 23 марта пассажирский транспорт столицы перевозит при наличии специальных пропусков только сотрудников тех предприятий, которые обеспечивают критически важные сферы жизни города – медицинских работников, спасателей, правоохранителей, работников сферы ЖКХ, сотрудников стратегических предприятий, а также тех, кто работает в продуктовых магазинах и аптеках.

Напомним, по решению Кабмина с 17 марта метро Киева, Харькова и Днепра временно прекратило перевозку пассажиров в связи карантинными мероприятиями в Украине.