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 Доходы мировых авиакомпаний могут упасть на 44% при ограничениях до трех месяцев, – IATA

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) обновила прогноз выручки мировых авиакомпаний в сфере пассажирских перевозок, их доходы в 2020 году могут снизиться на 44% из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение ассоциации, передает БизнесЦензор.

"Из-за строгих ограничений на поездки и ожидаемой глобальной рецессии в мировой экономике IATA прогнозирует, что доходы от пассажирских перевозок в 2020 году могут упасть на $252 млрд, или на 44%, по сравнению с прошлым годом. Этот сценарий может осуществиться, если ограничения на поездки между странами будут сохраняться до трех месяцев", - сказано в сообщении. 

Согласно анализу IATA, больше всех пострадают авиакомпании в Азиатско-Тихоокеанском регионе - минус $88 млрд по сравнению с 2019 годом. На втором месте авиакомпании Европы (минус $76 млрд), замыкает тройку Североамериканский регион (минус $50 млрд).

В начале марта IATA оценила потери авиакомпаний от $63 млрд (включая $22 млрд в Китае) до $113 млрд в случае дальнейшего распространения вируса.

Как отметили в ассоциации, после приостановки международного авиасообщения компании находятся в глубоком кризисе.

"Поэтому правительства стран должны оказать помощь гражданской авиации. Перевозчикам необходимо $200 млрд, чтобы быть ликвидными. Руководства некоторых стран уже сделали этот шаг, а другим нужно последовать этому примеру", - цитирует пресс-служба генерального директора IATA Александра де Жюньяка.

По последним данным ассоциации, если ограничение на полеты будут сняты через три месяца, то пассажирооборот на международных рейсах будет на 38% ниже, чем в прошлом году.

IATA представляет 290 авиакомпаний по всему миру, на долю которых приходится порядка 82% глобальных авиаперевозок.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184014
 
 
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