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 Власти Киева запретили работу киосков с кофе и шаурмой

Власти Киева с целью предотвращения распространения коронавируса установили запрет на работу МАФов по реализации шаурмы, приготовлению и продаже кофейных напитков, а также запретили приготовление и продажу кофейных напитков и реализацию алкоголя на разлив в торговых точках.

Об этом говорится в протоколе Постоянной городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской госадминистрации.

Кроме того, в столице вводится обязательный "масочный режим" для людей, находящихся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте. Обеспечить внедрение "масочного режима" поручено Национальной полиции.

Кроме того, по решению комиссии, городские власти обратились к Национальной академии медицинских наук с просьбой направить в столичные больницы инфекционистов, специалистов эпидемиологического направления и специалистов по лабораторной диагностике для принятия оказанич квалифицированной медицинской помощи лицам, заболевшим COVID-19.

"Подчеркиваем, что решения Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций являются обязательными для исполнения органами государственной власти и органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями, расположенными на территории города Киева", – сказано в сообщении.

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Напомним, ранее в столичных магазинах и аптеках ввели ограничения по количеству посетителей. Так, в торговых помещениях должна находиться один покупатель на 10 кв. м.

Кроме того, до улучшения эпидемической ситуации в столице запрещается пользоваться детскими и спортивными площадками, расположенными в парках и скверах и на придомовых территориях.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184013
 
 
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