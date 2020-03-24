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 Финансы, Коррупция
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Все про:НАБУ (797) ГПУ (752) совещание (8)

 Офис генпрокурора и НАБУ договорились активизировать возврат активов из-за рубежа

Руководители Офиса генерального прокурора и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) договорились провести специальное совещание по активизации возврата активов, выведенных за рубеж.

Об этом говорится в сообщении Офиса, передает БизнесЦензор.

"2020 год необходимо сделать прецедентным по возврату средств в бюджет. Офис генерального прокурора будет предоставлять всю необходимую помощь НАБУ и САП, однако эффективность и результативность в этих уголовных производствах – это зона ответственности специально созданных антикоррупционных органов", – отметила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Как отмечается в сообщении, участники совещания констатировали, что в настоящее время меры по возмещению ущерба, нанесенного государству коррупционными преступлениями, недостаточны, а судебная регрессия в отношении лиц, совершивших коррупционные преступления не соответствует их тяжести.

"Также в ближайшее время состоится еще ряд рабочих встреч, в частности по расследованию уголовных производств в банковской сфере и возвращению, в рамках досудебного расследования, вкладов. К указанным встречам, кроме правоохранителей, будут также привлекаться представители Национального банка, Фонда гарантирования вкладов и Министерства финансов", – отмечается в сообщении.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184008
 
 
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