 Печерский суд обязал "Приватбанк" выплатить офшорам Суркисов $200 миллионов

Соответствующий текст решения от 25 февраля был обнародован в Едином судебной реестре, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

Речь идет о более чем $200 млн ряда офшорных компаний, которые были размещены на счетах кипрского филиала "Приватбанка" в 2012-2014 годах, а также о процентах, начисленных до 17 февраля 2020 года.

Суд посчитал, что адвокаты банка не представили достаточных доказательств того, что аналогичный судебный процесс параллельно проходит на Кипре.

Как пояснили юристы "Приватбанка", решение по существу в этом споре вынесено не было, а разъяснение Печерского суда будет оспорено в апелляционной инстанции.

"В 2017 году Печерский суд обязал "Приватбанк" выплатить эти депозиты в качестве обеспечения по иску офшорных компаний, но никто не понимает, как выполнять эти договора, если они попали под процедуру bail-in (конвертация активов лиц, по определению НБУ связанных с экс-собственниками банка, – ред.) во время национализации банка в 2016 году", – рассказал собеседник агентства.

Разъяснение о том, что банк обязан выплатить истцам деньги, вынес судья Вячеслав Пидпалый. Оно фактически обязало "Приватбанк" выполнить обязательства по договорам – по сути выплатить деньги.

Процедуру bail-in офшоры Суркисов также оспаривают в Шестом апелляционном административном суде. Рассмотрение приостановлено до рассмотрения дела судом Республики Кипр.

Ранее компания Lumil Investments LLP и госисполнитель обратились в Печерский райсуд Киева с просьбой разъяснить решение этого суда от 9 февраля 2017 года об обеспечении иска связанных с братьями Суркисами компаний в деле о национализации "Приватбанка".

Решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами ПриватБанка. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с "Приватбанком".

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Как сообщалось, Большая палата Верховного суда 16 апреля продолжит рассмотрение дела семьи Суркисов, которые требут отменить решение НБУ о признании их связанными с "Приватбанком" лицами. На основании этого решения, средства Суркисов и связанных с ними компаний на счетах в банке были конвертированы в акции в процессе национализации "Приватбанка", которые позднее были проданы Минфину за 1 грн.

У Игоря Суркиса в "Приватбанке" на личном счету было 151 млн грн, у Полины Ковалик (жены Григория Суркиса) – 514,1 млн грн, Григория Суркиса – 163,1 млн грн, Марины Суркис (дочь Игоря Суркиса) – 174,5 млн грн, Рахмиля Суркиса (отец братьев Суркисов) – 44,8 млн грн.

Вердикта Верховного суда по этому делу ожидают несколько судов низших инстанций, которые рассматривают иски Игоря Коломойского, а также связанных с ним компаний и лиц, об отмене национализации "Приватбанка" и возврата его бывшим акционерам.