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Все про:Киев (2491) отключение (44) школа (87) отопительный сезон (409)

 Школы и садики Киева отключат от отопления 25 марта

Киевские власти приняли решение об отключении отопления в школах и садах. В связи с противоэпидемическими мерами это необходимый шаг, который позволит уменьшить нагрузку на бюджет и перенаправить средства на борьбу с инфекцией.

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, передает БизнесЦензор.

"В связи с необходимостью принятия противоэпидемических мер в городе столичные школы и садики остаются пустыми. Городские власти приняли решение отключить отопление в таких образовательных учреждениях, чтобы сэкономить средства на энергоресурсах. В ситуации, когда убытки города связанные с борьбой против коронавируса, могут превысить миллиард гривен, мы должны использовать любую возможность оптимизации средств", - отметил Мондриевский.

На время противоэпидемических мероприятий городские власти особое внимание уделяют обеспечению учебных заведений необходимыми дезинфицирующими средствами.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183992
 
 
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