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 Зеленский призвал Китай увеличить помощь Украине для борьбы с коронавирусом

Президент Владимир Зеленский обратился к китайскому правительству с просьбой предоставить Украине дополнительную помощь для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом Зеленский заявил в ходе встречи с новоназначенным послом Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжуном, передает biz.censor.net.u со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент отметил усилия китайских властей, которые позволили стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса, а также отметил заинтересованность Украины в изучении китайского опыта борьбы с этим заболеванием.

Зеленский также поблагодарил за полученное из Китая медицинское оборудование и отметил личное содействие в этом посла КНР.

"Президент обратился к китайскому правительству с просьбой предоставить Украине дополнительную помощь: необходимы тест-системы, медицинское оборудование и лекарственные средства", – сказано в сообщении.

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Как отмечает пресс-служба главы государства, в ходе встречи также обсуждались возможности дальнейшего развития украинско-китайского торгово-экономического сотрудничества.

"Было отмечено, что Китай является одним из основных торговых партнеров Украины, двусторонний товарооборот по итогам 2019 года составил $12,8 млрд и имеет перспективы для дальнейшего увеличения", – сказано в сообщении.

Кроме того, Зеленский обсудил с послом КНР возможности привлечения в Украину инвестиций из Китая, в частности для реализации инфраструктурных проектов.

Напомним, накануне самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" из Китая 50 тысяч тестов для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики коронавируса.

Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183990
 
 
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А забрати у Коломойського виведені з Привату 5 мільярдів гривень рука не піднімається?
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Как это выглядит в свете декоммунизации (обращение к коммунистическому Китаю).
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Попросил,ЗЕсранец помощи у Китая. А сам,ЗЕлена шмаркля, когда будешь работать, тварь тупорылая, приписдент хренов.
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Как же так Владимир Александрович вышло? Буквально несколько дней назад вы клятвенно заверяли народ что из Китая вот вот приземлиться борт с 10 000 000 тестов,с тоннами масок,десятками аппаратов искусственной вентиляции лёгких и ещё с массой необходимых вещей. И действительно самолёт прилетел и его "разгрузку" и его самого такого всего красивого ,подсвеченного прожекторами(видимо для фото по ТВ) наблюдали многие по 1+1 и другим ТВ. Вы так красиво и душевно прямо как "отец нации и спаситель" выступали что я аж прослезился. А сегодня выясняется что у нас всего 50 000 нормальных тестов и 250 000 хлама который вообще толком ничего не тестирует. А где же остальные 9 миллионов 700 тысяч тестов делись? Да и аппаратов ИВЛ не видно что то. Я уж не говорю про тонны масок. Выходит что или вы нам красиво так сбрехали или же это добро куда то исчезло? Ну такой важный пан как вы збрехать то уж точно не могли то выходит кто то похитил это всё добро?
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