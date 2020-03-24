 Зеленский призвал Китай увеличить помощь Украине для борьбы с коронавирусом

Об этом Зеленский заявил в ходе встречи с новоназначенным послом Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжуном, передает biz.censor.net.u со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент отметил усилия китайских властей, которые позволили стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса, а также отметил заинтересованность Украины в изучении китайского опыта борьбы с этим заболеванием.

Зеленский также поблагодарил за полученное из Китая медицинское оборудование и отметил личное содействие в этом посла КНР.

"Президент обратился к китайскому правительству с просьбой предоставить Украине дополнительную помощь: необходимы тест-системы, медицинское оборудование и лекарственные средства", – сказано в сообщении.

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Как отмечает пресс-служба главы государства, в ходе встречи также обсуждались возможности дальнейшего развития украинско-китайского торгово-экономического сотрудничества.

"Было отмечено, что Китай является одним из основных торговых партнеров Украины, двусторонний товарооборот по итогам 2019 года составил $12,8 млрд и имеет перспективы для дальнейшего увеличения", – сказано в сообщении.

Кроме того, Зеленский обсудил с послом КНР возможности привлечения в Украину инвестиций из Китая, в частности для реализации инфраструктурных проектов.

Напомним, накануне самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" из Китая 50 тысяч тестов для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики коронавируса.

Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19.