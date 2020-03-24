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Все про:безработица (105) Госстат (895)

 Госстат насчитал в Украине 1,6 миллиона безработных

В октябре-декабре 2019 года уровень безработицы в Украине составил 8,7%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

"По результатам обследования рабочей силы, количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в четвертом квартале 2019 года составило 16,5 млн человек, а в возрасте 15-70 лет – 16,4 млн человек", – сказано в сообщении.

Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составляло по 1,6 млн человек.

В четвертом квартале 2019 года уровень занятости населения от 15 лет и старше составлял 51,2%, а среди населения в возрасте 15-70 лет – 57,7%.

На 1 декабря 2019 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 288,9 тыс. безработных.

Уровень безработицы ─ отношение количества безработных в возрасте 15 лет и старше к рабочей силе указанного возраста или соответствующей социально-демографической группе.

Занятое население ─ лица в возрасте 15 лет и старше, которые в обследуемой неделе работали хотя бы 1 час с целью получения оплаты или прибыли или временно отсутствовали на работе.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183989
 
 
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эти твари не ставят на учет.

говорят штраф 55 дней. уобки как сейчас найти работу когда карантин .
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Базари зачинили, тепер їх іще більше стане.
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эти цз ненужны вообще. они не помогают вовсе. их вообще закрыть надо тварей.
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