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Все про:законопроект (866) Кабмин (4050) Коломойский (1086) МВФ (1116) парламент (894) Приватбанк (1106)

 Кабмин внес в Раду новый законопроект о запрете возвращения "Приватбанка" Коломойскому

Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

Как передает БизнесЦензор, соответствующий правительственный законопроект №3260 зарегистрирован и опубликован на сайте Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроект разработан с целью установления особенностей судебного производства по делам об обжаловании решений Национального банка и Фонда гарантирования вкладов физлиц, связанных признанием банка неплатежеспособным и его ликвидации.

Документом также предложено установить особенности обжалования решений Кабинета министров об участии государства в выведении неплатежеспособного банка с рынка, а также запретить приостанавливать или прекращать начатые на основании таких решений процедуры.

В то же время законопроект урегулирует механизма возмещения убытков (взыскания ущерба) со связанных с банком лиц и других лиц, которыми банку и кредиторам банка был нанесен ущерб.

В частности, Кодекс административного судопроизводства предложено дополнить статьей №266-1, которой исключается восстановления работы признанных неплатежеспособными банков по решению суда, а также восстановление существовавшего ранее положения его акционеров.

При этом акционеры признанных неплатежеспособными банков на основании решений судом сохраняют право на возмещение причиненного ущерба исключительно в денежном виде.

К определению размера такого ущерба должна быть привлечена международно признанная аудиторская фирма, которая отвечает критериям определенным Национальным банком.

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Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, в ходе которого обсудил увеличение помощи для Украины.

По данным СМИ, речь идет об увеличении кредитования Украины Международным валютным фондом с $5,5 млрд до $9,5 млрд. Финансирование может быть предоставлено по двум программам: расширенного финансирования (EFF) и быстрого финансирования из-за коронавируса (RFI).

Обе программы могут быть одобрены МВФ одновременно по ускоренной процедуре при условии принятия закона о запрете возврата признанных неплатежеспособными банков бывшим собственникам.

Напомним, сейчас на рассмотрении судов находится ряд исков Игоря Коломойского и связанных с ним структур и лиц о признаниии противоправными решений органов власти о национализации "Приватбанка".

Кабмин еще 12 декабря 2019 зарегистрировал в Раде законопроект №2571, который, в частности, предлагает установить за Верховным судом рассмотрение дел о выводе банка с рынка, возможной докапитализации государством и возмещении ущерба за признание банка неплатежеспособным.

В свою очередь заместитель главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский (фракция "Слуга народа"), работавший ранее на телеканале "1+1" Игоря Коломойского, заявил, что комитет не будет рассматривать правительственный законопроект, запрещающий возвращать бывшим владельцам признанные неплатежеспособными банки по решению судов, а намерен работать с альтернативным законопроектом.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183988
 
   
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беня в печали, что-то пошло не так...
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думаю, что Коломойскому и не нужен приват! Коломойский украл и вывел в офшоры с привата 5 миллиардов долларов и он уже дохера нажился! А эта история, что он хочет его вернуть - это игра! То бишь создать иллюзию, что он его хочет вернуть, а потом Зе, который подчиняется Коломойскому ему не даст это сделать и типа Зе - герой. Это развод в котором не банк ключевая роль, а Зе, которой ценней актив, чем банк и Зе нужно поднять рейтинг, чтобы его не погнали с власти. Древний развод! Создать на пустом месте проблему, и ее решить. По факту ничего не сделал, а в СМИ герой.
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Коломойскому нужен приват, поскольку от имени привата поданы много исков против Коломойского. Отменить иски - чем тебе не причина заполучить приват обратно. Особенно, если учесть, что приходится иметь дело с судебной системой США, а это не шутки. Потому беня настроен серьезно.
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Да он может быть настроен как хочешь, вова понимает что ему Ростов не замаячит, его просто порвут. А денег нет, а Украинцы не москали, держаться не будут а тупо пинды дадут. Так что тут уже своя шкура дороже.
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Ну что ж. Это дело будущего. А пока: Суд обязал ПриватБанк выплатить более 200 млн долларов офшорам Суркисов.
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Коломойского нужно судить и арестовать с конфискацией всего имущество и всех счетов! Он украл и вывел с привата денег вкладчиков на 5 миллиардов долларов! Только, кто это будет делать??? его друг Аваков, или его шестерка Зеленский... печально все!
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А шо більше ніхто не пише, шо Зеля хоче повернути Пррватбанк Бєнє. Шо сталося?
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Ты же понимаешь разницу между внесением закона про банки, который никто не читал, и желанием или нежеланием зеленского вернуть приват бене. Это громаднейшая разница на самом деле.
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А то что этот закон можно было принять ещё 9 месяцев назад, но тянули надеясь что как-то перехитрят. А тут ситуация или дадут денег и Вова ещё какое-то время правит бунты и тада будет пичалька.
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Просто бабла на столько нет, что даже на беню походу забили, хотя там вроде есть возможность денежной компенсации, хотя МВФ это не зевыборцы, они не пропустят такой закон.
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любой закон можно изменить или поправочку внести...окружной суд рулит
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