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Все про:ОАЭ (80) авиасообщение (1523) коронавирус (70)

 ОАЭ полностью прекращают пассажирское авиасообщение с 25 марта

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) полностью запретили пассажирское авиасообщение из всех аэропортов страны, запрет вступает в силу в полночь 25 марта и продлится две недели.

Об этом сообщает газета The National, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

С 25 марта будут приостановлены все пассажирские авиарейсы в Эмираты и из них. Мера направлена на то, чтобы предотвратить распространение коронавируса воздушным транспортом.

Из страны по-прежнему будут выполняться грузовые и эвакуационные рейсы.

"Что касается транзитных пассажиров авиакомпании Emirates, они смогут воспользоваться аэропортом Дубая до 25 марта. В свою очередь пассажиры Etihad уже не могут воспользоваться транзитом через Абу-Даби, им лучше не приезжать в аэропорт", - пишет издание.

В связи с ситуацией клиентов Emirates попросили заполнить ваучеры на перебронирование авиабилетов. Сделать это можно до 30 июня без каких-либо штрафов. В компании Etihad пассажиров пообещали предупредить о возобновлении рейсов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183982
 
 
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