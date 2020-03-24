 Польша запретила передвижение по улицам без уважительной причины

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции с министром здравоохранения Лукашем Шумовский, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

"То, что у нас меньше заболеваемости, чем мы ожидали, не должно нас усыплять; необходимо ввести в Польше дополнительные меры для ограничения распространения коронавируса", - прокомментировал премьер.

Отмечается, что целью усиления карантинных мер является возможность выиграть максимально больше времени, чтобы подготовиться к эпидемии.

Также сообщается о введении дополнительных ограничениях на передвижение, которые будут действовать с 24 марта и до 11 апреля.

Ограничения будут касаться всего, кроме: похода в магазин, в аптеку, выгуливания собак. Ограничения коснутся и общественного транспорта для обеспечения дистанции между пассажирами.