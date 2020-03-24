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 Завод шампанских вин брата Ахметова сократил чистую прибыль в 8 раз

Чистая прибыль ЧАО "Артвайнери" (ранее – ЧАО "Артемовск Вайнери") в 2019 году сократилась в 8,2 раза по сравнению с 2018 годом – до 5,19 млн грн.

Согласно объявлению компании о проведении годового собрания акционеров 16 апреля, ее активы за прошлый год выросли на 6,8% – до 773,15 млн грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Нераспределенная прибыль "Артвайнери" сократилась в 2,3 раза – до 41,52 млн грн, суммарная дебиторская задолженность возросла на 10,4% – до 230,47 млн грн.

В планах ЧАО на собрании акционеров оставить чистую прибыль нераспределенной.

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Как сообщалось, чистая прибыль ЧАО "Артвайнери" в 2018 году сократилась на 26% по сравнению с 2017 годом – до 49,39 млн грн.

Бенефициаром компании в госреестре указан Игорь Ахметов, которому принадлежит 23,55 акций общества. Еще по 9,77% владеют Борис Колесников и его жена Светлана.

Ранее 19,4245% акций предприятия принадлежали старшему сыну экс-президента Александру Януковичу.

"Артвайнери" является одним из крупнейших в Восточной Европе производителем игристых вин традиционным бутылочным способом. Его мощности составляют 25 млн бутылок ежегодно. Компания производит продукцию под торговыми марками "Крым", "Артемовское", Krimart, Charte и Soloking.

Компания экспортирует продукцию более чем в 20 стран мира. По информации компании, ее доля на украинском рынке игристого вина в 2019 году составила 30%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183970
 
 
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