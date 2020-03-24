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Все про:долг (1329) зарплата (674) шахтеры (198)

 Перед шахтерами погасили задолженность по зарплате на 327 миллионов

Перед работниками государственных угледобывающих предприятий погасили задолженность по заработной плате за 2019 и за февраль 2020 году на общую сумму 327 млн грн.

Об этом сообщил и.о. министра, председатель Оперативного штаба Минэкоэнерго Виталий Шубин во время селекторного совещания с руководителями государственных угольных предприятий, передает БизнесЦензор.

В ходе совещания Шубин также отметил необходимость соблюдения требований карантина и сообщил, что решаются вопросы, чтобы шахтеры в регионах были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Участники совещания договорились о переводе еженедельных селекторных совещаний в режиме онлайн.

"Оперативный штаб Минэкоэнерго осуществляет мониторинг и прогнозирование сценариев развития событий в отрасли, чтобы быть готовыми к действиям, направленным на предотвращение и реагирование на возможные чрезвычайные ситуации", - добавил замминистра.

Как сообщалось, в конце февраля Кабинет министров направил 654 млн грн за счет предусмотренных в госбюджете средств на выплату зарплат сотрудникам государственных угледобывающих предприятий. 

В госбюджете на 2020 год по бюджетной программе "Реструктуризация угольной отрасли" по статье расходов "Субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям)" предусмотрено 1,96 млрд грн, которые планируется направить на выплату заработной платы и погашение задолженности по ней.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил погасить задолженность по зарплате шахтерам в ближайшие месяцы. По словам президента, на сегодня она превышает 1 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183968
 
 
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