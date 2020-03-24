 Крупнейшая сеть санаториев в Трускавце получила 92 миллиона прибыли после убытка годом ранее

Об этом свидетельствует сообщение предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о запланированном на 30 апреля годовом собрании акционеров, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Чистая прибыль на акцию общества в 2019 году составила 52,61 грн.

Непокрытый убыток компании в прошлом году сократился на 13,9% и составил 567,1 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность сократилась на 5,3% – до 56,9 млн грн.

При этом долгосрочные обязательства сократились в 46 раз – до 27,3 млн грн, текущие – возросли в 14,4 раза, до 1,11 млрд грн.

Активы ЧАО по итогам 2019 года сократились на 6,5% – до 806,7 млн грн.

Акционеры планируют направить полученную в прошлом году прибыль на покрытие убытков предыдущих годов.

Кроме того, на собрании планируется прекратить полномочия члена наблюдательного совета Вадима Украинского и назначить вместо него Олега Стецюка, а также переназначить остальных членов набсовета.

Читайте также: Антимонопольный комитет согласовал продажу 6 санаториев в Трускавце кипрской компании

Как сообщалось, в 2018 году ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Хантер" приобрел 66,5% уставного капитала ЧАО "Трускавецкурорт".

В то же время владелец ЧАО "Трускавецкурорт" – ООО "Полиинвестгрупп" – сократило свою долю с 99,7% до 33,23%.

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром "Трускавецкурорта" является Владимир Якубенко.

В структуру ЧАО "Трускавецкурорт" входят санатории "Весна", "Кристалл", "Алмаз", "Янтарь", "Рубин", "Березка" (все - Трускавец).

"Трускавецкурорт" владеет специальными разрешениями на добычу минеральных вод и двумя бюветами в городе, один из которых закрыт из-за аварийного состояния. Компания получила специальное разрешение на пользование месторождением "Нафтуся" в 1999 году, а в октябре 2015 года срок действия специального разрешения был продлен до 2035 года.