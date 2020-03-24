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 GM использует $16 миллиардов кредита из-за коронавируса

General Motors Co. (GM) намерена использовать порядка $16 млрд из возобновляемой кредитной линии, чтобы улучшить свою денежную позицию и сохранить финансовую гибкость "в свете неопределенности на глобальных рынках, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Эти средства поддержат денежную позицию GM, которая, как ожидают в компании, составит $15-16 млрд на конец марта.

"Мы активно продолжаем реализацию программы экономии, чтобы сберечь денежные средства, а также принимаем необходимые шаги в этой меняющейся и неопределенной среде для сохранения жизнеспособности наших операций и защиты клиентов", - говорится в пресс-релизе GM.

В компании отмечают, что принятые ею за последние несколько лет стратегические решения и проведенные структурные изменения существенно усилили ее бизнес, подготовив к возможным спадам активности.

GM сообщила также, что отказывается от своих прогнозов на 2020 год из-за неопределенности в отношении последствий пандемии коронавируса для бизнеса.

Акции GM прибавляют в цене 8,8% на торгах 24 марта. С начала этого года их стоимость упала почти вдвое.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183959
 
 
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