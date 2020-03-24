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 Банк мужа Маркаровой увеличит капитал до 285 миллионов

Акционеры "Аккордбанка" утвердили увеличение уставного капитала на 15% или 36,95 млн грн – до 284,5 млн грн за счет дополнительных взносов.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), соответствующее решение было принято на внеочередном собрании 19 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Финучреждение планирует выпустить 36 тыс. акций номиналом 1025 грн.

На годовом собрании, которое прошло в тот же день, акционеры отказались от выплаты дивидендов и направили из 31,25 млн грн чистой прибыли 5% в резервный фонд, 9,29 млн грн – на покрытие убытков прошлых лет, а остальную часть оставили нераспределенной.

Банк в минувшем году сократил чистую прибыль до 31,25 млн грн с 40,94 млн грн годом ранее, его активы возросли с 1,8 млрд грн до 3 млрд грн, а собственный капитал – со 248,45 млн грн до 273,15 млн грн.

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Как сообщалось, крупнейшим акционером "Аккордбанка" является супруг экс-министра финансов Оксаны Маркаровой Даниил Волынец, он владеет 70,29% акций банка.

Волынец, в свое время возглавлявший набсовет "Ощадбанка", является руководителем творческой архитектурной мастерской "Архитекта", бенефициаром ИК "ITT Инвест" и ООО "Транскон".

Согласно декларации Маркаровой, ему также принадлежали доли в ПАО "ITT-Плаза" (30,0575%), ЧАО "КПК" (16,67%), ЧАО СК "Аверс" (65%), ПАО "ЗППХ" (15,4936%).

Согласно данным Нацбанка, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (2,7 млрд грн) "Аккордбанк" занимал 36 место среди 76 действующих банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183958
 
 
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