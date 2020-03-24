 "Укрзализныця" назначила еще два поезда для эвакуации украинцев из Польши

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании, передает БизнесЦензор.

Первый поезд отправится из Перемышля в 13:10 в среду, 25 марта, под номером 716/715. Во время рейса из Польши поезд сделает остановку во Львове и прибудет в Киев в 22:17.

Второй поезд под номером 706/705 отправится из Перемышля в 15:50 25 марта и также сделает остановку во Львове, после чего прибудет в Киев в 00:46 26 марта.

Как отмечается в сообщении, из Киева поезда отправятся без пассажиров. Билеты на эти поезда можно купить только через онлайн-систему.

"Бригада стюардов, которая будет обслуживать поезд, будет обеспечена всеми необходимыми средствами защиты и дезинфекции", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" отправила уже восемь специальных поездов "Интерсити+" по маршруту Перемышль - Киев для перевозки граждан Украины из Польши и Чехии, которые в результате ограничительных мер, в связи с карантином, не могут самостоятельно пересечь границу.

Также поезд "4 столицы", выполнил специальный рейс для возвращения домой украинцев, а также граждан Беларуси и балтийских стран.