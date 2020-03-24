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 Нацбанк укрепил курс гривни к доллару и евро

Национальный банк установил на среду, 25 марта, курс гривни на уровне 27,7728 грн/$, укрепив его на 34 копейки.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

По отношению к европейской валюте гривня укрепилась на 14 копеек – до 30,11 грн за евро.

Во вторник Нацбанк еще не сообщал об итогах интервенций на межбанковском валютном рынке.

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Как сообщалось, накануне, 23 марта, Национальный банк сократил продажу валюты на межбанковском рынке до $50 млн, тогда как в предыдущие две недели она составляла $100-300 млн в день.

Так, на минувшей неделе с 16 по 20 марта Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке $1,09 млрд, купив $50 млн.

За неделю с 10 по 13 марта продал на межбанковском валютном рынке $981,6 млн, при этом регулятор не покупал валюту.

НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183952
 
 
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Цензор, когда курс доллара растет, это не значит, что гривна укрепляется. Наоборот, гривна слабеет. Сегодня на межбанке доллар подорожал на 34 коп.

Шмыгали и их хозяева олигархи не успокоятся, пока не вынесут последние табуретки из Украины в оффшоры. Очень скоро увидим курс 35, а осенью - 50.
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