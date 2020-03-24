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Все про:время (8) Минэкономразвития (1018)

 Украина перейдет на летнее время в ночь на 29 марта

Украина перейдет на летнее время в воскресенье, 29 марта, в 3:00 утра по киевскому времени переводом часовой стрелки на 1 час вперед.

Об этом говорится в сообщении Департамента технического регулирования и метрологии Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сообщаем, что в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" на территории Украины 29 марта 2020 года в 3 (три) часа по киевскому времени вводится летнее время переводом часовой стрелки на 1 ( один) час вперед", - сказано в сообщении.

Отмечается, что согласно документу, с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, правительство постановило ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1 час назад.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183948
 
 
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З А Ч Е М ? Экономии ноль, а вот стресс и адаптация к новому времени могу длится неделями, а от этого усиливается возникновение хронических заболеваний.
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