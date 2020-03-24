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 Экспорт нефтепродуктов из Украины сократился на 55%

Экспорт продуктов нефтепереработки из Украины в январе-феврале сократился на 55%, до 53 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (119,3 тыс. тонн).

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает БизнесЦензор.

Снижение экспорта обусловлено сокращением поставок основной экспортной позиции последних лет - мазута. За два месяца 2020 года на внешние рынки было отправлено всего 13,2 тыс. тонн против 84,6 тыс. тонн за аналогичный период 2019 года.

Экспорт же промежуточных продуктов переработки - риформата, бензолсодержащей фракции и рафината - в январе-феврале наоборот увеличился.

За первые два месяца "Укргаздобыча" увеличила экспорт бензолсодержащей фракции на 9%, до 15,7 тыс. тонн, и снизила поставки на внешние рынки риформата на 2%, до 13,9 тыс. тонн.

"Укртатнафта" увеличила экспорт рафината бензольного риформинга за два месяца 2020 года на 66%, до 13,9 тыс. тонн. Впервые с 2017 года часть рафината Кременчугского НПЗ была экспортирована в направлении стран Прибалтики - через пограничный переход Бережесть (Житомирская область). С 2017 по 2019 годы весь объем рафината экспортировался через ст. Батево (Закарпатская область).

Ранее Интерфакс-Украина со ссылкой на таможенную статистику сообщало, что за два месяца 2020 года экспортировала 53,683 тыс. тонн (-54,2% к январю-февралю 2019 года) нефтепродуктов на общую сумму $32,052 млн (-31,3%).

В 2019 году Шебелинский ГПЗ и Кременчугский НПЗ увеличили экспорт бензолсодержащей фракции, риформата и рафината на 4,5%, до 199,2 тыс. тонн, по сравнению с 2018 годом (190,6 тыс. тонн).

Экспорт мазута из Украины в 2019 году увеличился на 3%, до 260 тыс. тонн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183946
 
 
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