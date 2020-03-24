[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.43 29.34
 Корпоративные отношения
  855  0
Все про:Италия (216) одежда (41) коронавирус (70)

 Prada начнет шить маски и спецодежду для итальянских больниц

Итальянский бренд Prada заявил о старте пошива медицинской спецодежды и масок на своих производствах в Монтонедля итальянских больниц.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Prada Group, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

В частности, бренд намерен создать и передать 80 тыс. защитных комбинезонов и 110 тыс. медицинских масок.

Отмечается, что производство запущено до 18 марта и будет работать до 6 апреля. При этом в компании обещают ежедневные поставки.

Ранее сообщалось, что французская транснациональная компания LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton будет производить антисептический гель для больниц в связи с пандемией коронавируса.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183938
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 Кабмин карантин коронавирус кредит МВФ нефть прибыль Шмыгаль Денис
 
 
 
 
 
 вверх