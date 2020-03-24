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 АМКУ зафиксировал подорожание гречки и овощей на 50% с начала марта

Антимонопольный комитет Украины с начала марта 2020 года фиксирует рост розничных цен в некоторых регионах страны на гречневую крупу более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар - на 16%.

Об этом говорится в сообщении АМКУ, передает БизнесЦензор.

"На сегодня в некоторых регионах мы видим, что с начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар - на 16%. Значительное повышение цен зафиксировано в некоторых сетях и на овощи: почти на 60% подорожал картофель, вдвое поднялись цены на лук и морковь", - сказано в сообщении.

Для выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции АМКУ требует от пищевых ритейлеров оперативно предоставлять полную информацию о закупочных и розничных ценах на крупы, хлеб, сахар, муку, самые популярные виды мяса, овощи и тому подобное.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183931
 
 
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