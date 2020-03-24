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 Финансы, Коррупция
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Все про:мошенничество (120) пирамида (2)

 Организатор финансовой пирамиды B2B Jewelry объявил о приостановке выплат

Проект B2B Jewelry "ставится на паузу", включая выплаты кешбэков и вывод средств.

Об этом заявил его основатель Николай Гонта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

Такое решение он пояснили закрытием магазинов в связи с введением карантина в Украине.

"Связаны руки у основной продающей машины проекта – сети магазинов, а значит одно звено цепи парализовано, а в таком случае формат B2B отношений невозможен. Второе, что нужно понимать – это опасность нарушения баланса покупок/продаж и влияние этого на кассу проекта. Если приток денежных средств будет ограничен, а выплаты кэшбэка происходить в полном объеме, то это несоответствие бизнес-стратегии проекта приведет к полной просадке кассы", – заявил Гонта.

Организатор схемы пообещал, что у участников будет возможность "отоварить" (поменять на ювелирные украшения) свои сертификаты в онлайн-кабинете "в ближайшее время".

Гонта пообещал, что как только закончится карантин, все магазины сети откроются и возобновят выплаты кэшбека.

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Как сообщалось, проект B2B Jewelry имеет все признаки финансовой пирамиды.

В начале марта журналисты опубликовали видео, как из ювелирных магазинов компании с признаками финансовой пирамиды B2B Jewelry вывозят деньги в полиэтиленовых мешках.

По данным B2B Jewelry, в Украине, России и Казахстане работало около 100 ее магазинов, а также собственный ювелирный завод в Винницкой области.

Компания обещала доходность на пассивные инвестиции в изделия из драгметаллов 8% в неделю или около 400% годовых. Инвесторов проекта, по словам Гонты, уже около 500 тысяч. По словам участников проекта, компания привлекла у своих вкладчиков около $250 млн, но подтвердить реалистичность этих цифр невозможно.

По данным Генпрокуратуры и Налоговой службы, совладельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, и использовании схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183927
 
   
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 Топ комментарии
 
Ну чувак глянув на результати виборів у зрозумів що тут клондайк!
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Подозревается, но не арестовывается. Бабку в Киеве за продажу буряков мгновенно на 17 косых оштрафовали, а Гонте как-то пох. Он не из тех, кто может сесть, он знает кому и сколько занести
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Ну чувак глянув на результати виборів у зрозумів що тут клондайк!
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Подозревается, но не арестовывается. Бабку в Киеве за продажу буряков мгновенно на 17 косых оштрафовали, а Гонте как-то пох. Он не из тех, кто может сесть, он знает кому и сколько занести
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В общем, кидала сказал лохам, что надападаждать
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Фанаты Гонты, уже выехали к Гонте. Гонта уже плакала и просила не бить.
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Как удачненько получилось с этим вирусом ...
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Ахах))) продаж одного срібного браслетика в день- це основний прибуток?)) Основний прибуток- це видача папірця з кількома цифрами в обмін на гроші, що йдуть на рахунок благодійного фонду.
І досі є лохи, що вірять у рентабельність 100-400%. Така рентабельність лише у Раді та Кабміні)
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а сейчас я складываю ваши деньги в чемодан и выхожу из комнаты всего на 5 минут
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Не люблю Бигуса, но у него было недавно видео про эту контору, он ванговал на август, а понеслось уже. Ох и пойдет веселье, шаролюбов развели в очередной раз. И главное Пороха нет, а ********* лисандрыча не обвинишь лошье того ж и за него голосовало.
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