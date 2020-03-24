 "Укравтодор" обещает соединить облцентры Запада Украины скоростными дорогами

Об этом сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу агентства.

"Скоростные дороги необходимы для повышения мобильности населения и легкости ведения бизнеса. Именно поэтому – это один из долгосрочных приоритетов "Укравтодора", – подчеркнул Кубраков.

По словам главы агентства, воплощение проекта планируется завершить за пять лет.

Читайте также: "Укравтодор" раздал 2,4 миллиарда на ремонт дороги в Луганской области

Как уточнили в "Укравтодоре", в 2020 году к реализации готов проект по строительству Северной объездной дороги Львова, а также проект первой очереди объездных дорог Дубно, Стрыя и Тернополя. Финансирование объездных дорог этих городов предусмотрено за счет кредитных и грантовых средств международных финансовых организаций.

При этом, международные соглашения по финансированию указанных объектов уже заключены, а процедуры закупки будут объявлены в ближайшие месяцы.

В "Укравтодоре" также отметили, что строительство северной объездной дороги Ривного для подключения Луцка к сети скоростных дорог уже начато.

Кроме того, планируется изготовить проектно-сметную документацию по расширению "узких мест" на автомобильной дороге М-06 между Ривным и Львовом, общей протяженностью 47 км.

Международную дорогу М-09 на участке Львов-Тернополь, которая является частью международного коридора GO Highway, планируется также расширить до четырех полос движения по две в каждом направлении. Подготовка технико-экономического обоснования этого проекта осуществляется за счет средств Всемирного банка.

В дальнейшем, предусмотрено соединить коридоры М-06 и М-09 между собой новой скоростной дорогой в районе населенных пунктов Ясенево и Золочев Львовской области, а также подключить Ивано-Франковск к автомобильной дороге М-09 по маршруту Унив-Перемышляны-Рогатин - Ивано-Франковск.

"Положительный эффект от развития сети почувствуют почти 10 млн жителей региона, а среднее время поездки между областными центрами региона сократится на 20-50%, а из столицы в областной центр - сократится от 15 до 25%", – отмечают в "Укравтодоре".