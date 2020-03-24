 Украина надеется сохранить товарооборот с Германией на уровне 9,5 миллиарда евро, – Кулеба

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам онлайн-переговоров с федеральным министром иностранных дел Гайко Маасом, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня мы также обсудили жизнь после вируса, то есть каким образом будут развиваться отношения после того, как ситуация стабилизируется. Мы настроены вместе с немецким коллегой работать над развитием торговли между Украиной и Германией. В прошлом году товарооборот составил почти 9,5 млрд евро. Мы будем работать над тем, чтобы, несмотря на мировой экономический кризис, который разворачивается на наших глазах, этот объем по крайней мере не уменьшился, а, возможно, даже увеличился", - сказал Кулеба.

Он добавил, что стороны обсудили новые возможности для торговли и бизнеса между странами, и особое внимание уделили сфере энергетики, которая имеет "большую перспективу".