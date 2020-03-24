 Международный олимпийский комитет решил перенести Олимпиаду из-за коронавируса

Решение было принято после телефонного разговора премьер-министра Японии Синдзо Абэ с главой МОК Томасом Бахом во вторник, 24 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Ранее с призывом отложить дату Игр выступили Национальные олимпийские комитеты Германии, Норвегии, Испании, Новой Зеландии, США, Франции и других стран.

Национальный олимпийский комитет Канады 23 марта сообщил, что не будет направлять своих атлетов на Игры в 2020 году в связи с риском заболевания вирусной пневмонией COVID-19. Национальный олимпийский комитет Австралии также посоветовал своим спортсменам готовиться к проведению Олимпиады летом 2021 года.

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По данным международной группы волонтеров Worldometer, пандемия коронавируса охватила 196 стран и территорий, общее число заразившихся превысило 390 тысяч. От последствий заболевания скончались 17,1 тыс. человек, выздоровели более 103 тысяч.

В Китае, с которого началась вспышка SARS-CoV-2, новые заражения почти не выявляются на протяжении последних недель. На 24 марта наиболее пострадавшей страной является Италия, в которой коронавирусом заразились почти 64 тысяч человек, более 6 тысяч скончались. На третье место в мире по числу зараженных вышли США, в которых подтверждено более 46 тысяч случаев коронавируса.