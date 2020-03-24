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 Volkswagen приостановит работу заводов в России из-за нехватки комплектующих

Автомобильный концерн Volkswagen приостановит работу российского автозавода в Калуге и сборку в Нижнем Новгороде в связи с нехваткой компонентов, поставляемых европейскими предприятиями.

Как сообщила Volkswagen Group Rus, производство будет приостановлено с 30 марта по 10 апреля 2020 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"В настоящее время мы можем обеспечить стабильные поставки автомобилей и запчастей нашим дилерам и клиентам", – уточнили в компании.

Как сообщалось, ранее Луцкий автозавод "Автомобильной компании "Богдан Моторс" объявил, что может остановить производство из-за нехватки комплектующих из Европы.

Мировые автопроизводители приостанавливают европейские заводы для защиты работников, а также из-за падения спроса и нарушения поставок компонентов в связи с пандемией коронавируса.

Volkswagen объявил на прошлой неделе о временном закрытии своих автозаводов в Европе и предприятий по выпуску компонентов на две недели из-за распространения вируса и резкого падения спроса.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183918
 
 
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