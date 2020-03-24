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 Сеть АТБ ввела специальный час для посещения магазинов пенсионерами

ООО "АТБ-Маркет", владеющее в Украине сетью магазинов формата "дискаунтер" и входящее в корпорацию АТБ, вводит в своих супермаркетах отдельное время с 9 до 10 утра для посещения магазинов пенсионерами и пожилыми людьми.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение АТБ, передает БизнесЦензор.

"Учитывая, что магазины сети АТБ посещает большое количество людей пожилого возраста, а, как известно, именно они сейчас находятся в группе наибольшего риска при заражении коронавирусом, компания вводит регламентный час для пенсионеров", – сказано в сообщении.

Компания призывает покупателей отнестись с пониманием к нововведениям и не посещать магазины с 9 до 10 утра, чтобы позволить пожилым людям совершать покупки без угрозы здоровью.

Ранее АТБ ввел ограничения на количество посетителей, которые могут одновременно находиться в магазине. Компания также ввела во всех магазинах ограничения по продаже товаров в одни руки.

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Как сообщалось, ранее сеть маганизнов АТБ объявила о повышении цен на социальные категории продуктов питания и товары первой необходимости. В пресс-службе компании пояснили, что повышение цен связано со стремительным ростом закупочных цен поставщиков.

В итоге продукты из "борщевого набора" (картофель, капуста, лук, морковь) в магазинах сети подорожали на 35-128%, сахар – на 8%, макаронные изделия – на 9,5%, крупы – на 11%, гречка – на 51%, мука – на 5%, яйца – на 6%. 

Корпорация АТБ - объединение компаний в сфере розничной торговли, производства и продажи продуктов питания. В состав корпорации входит розничная компания "АТБ-маркет", кондитерская фабрика "Квитень" (ТМ Bravissimo, "Квитень", Biscuits Collection), мясная фабрика "Фаворит Плюс" (ТМ "Добров", "Мясная лавка", "Колбасный ряд"), спорткомплекс "Восход" в Днепре. В корпорации насчитывается более 64 тыс. сотрудников.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183917
 
 
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