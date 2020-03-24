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 Глава Минздрава назначил служебное расследование в ответ на обвинения в попытке назначить "смотрящего"

Министр здравоохранения Илья Емец поручил провести служебное расследование ситуации в государственном предприятии "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) после заявления его гендиректора о незаконном требовании главы министерства назначить своего человека в руководстве предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает БизнесЦензор.

"Поручение дано после публикации генерального директора МЗУ Арсена Жумадилова, в которой изложена информация о якобы блокировании процесса закупок товаров, предназначенных для борьбы с коронавирусом. Во исполнение поручения создана соответствующая комиссия, а пресс-служба Минздрава обязательно будет информировать о результатах расследования", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, накануне гендиректор госпредприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов заявил, что министр здравоохранения Илья Емец потребовал с нарушением процедуры назначить заместителем главы госпредприятия "Медицинские закупки Украины" предложенного им кандидата, а также блокирует проведение закупок медпрепаратов.

По словам Жумадилов, речь шла о требовании назначить "заместителем генерального директора (а реально "смотрящим" от министра) человека с уголовным прошлым, осужденного за кражу". В этой связи глава госпредприятия написал заявление в ГБР.

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Напомним, в конце февраля Министерство здравоохранения Украины передало закупку лекарств за средства госбюджета по 14 из 38 направлений от международных специализированных организаций (UNDP, UNICEF, Crown Agents) собственному госпредприятию "Медицинские закупки Украины".

Напомним, государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" создано в октябре 2018 года. С июля 2019 года его главой по итогам открытого конкурса назначен Арсен Жумадилов. До назначения он возглавлял общественную организацию "Крымский институт стратегических исследований", преподавал в НаУКМА и являлся совладельцем благотворительного фонда "Украинское наследие".

Верховная Рада 4 марта утвердила на должности премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. За принятие внесенного президентом Владимиром Зеленским постановления проголосовал 291 народный депутат.

При этом на должность министра здравоохранения назначен детский кардиолог Илья Емец, который уже занимал эту должность в 2010-2011 годах во время президентства Виктора Януковича.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183914
 
   
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Конечно, такие деньги и без присмотра. Делить и "осваивать" только это и умеют делать наши чиновники.
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Министр сам на себя открыл дело? **** КОГДА НАЧНУТ РАССТРЕЛИВАТЬ ПРОДАЖНЫХ СУДЕЙ И ЧИНОВНИКОВ? ИЛИ ЭТО ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ НАРОД СОБСТВЕННОРУЧНО?
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Арсен, чем ты занимался в благотворительном фонде? которые служат только для отмывки бабок и в каком-то там институте стратегии крыма? По моему ты мутный штэм!
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