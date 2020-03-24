 Набсовет решил замедлить конкурс на должность главы правления "Укрзализныци"

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"Учитывая рост неопределенности с чрезвычайной ситуацией из-за пандемии коронавируса в Украине и по всей Европе, а также связанные с этим непредсказуемые события, требующие реагирования, наблюдательный совет "Укрзализныци" пришел к выводу, что провести отбор председателя правления так, как было изначально запланировано и в те же сроки, невозможно", - сообщает "Укрзализныця".

"Поэтому наблюдательный совет принял решение определить новые временные рамки для процесса и замедлить его, реагируя этим на реальность кризиса, с которым столкнулась страна", - говорится в сообщении.

Набсовет сообщает, что новый график будет установлен после того, как появится видение того, когда пандемическая кризис может стать контролируемым.

"Мы не будем перезагружать процесс, в котором продвинулись далеко вперед, или отменять то, что уже достигнуто, зато сохраним имеющиеся результаты. Консультант по подбору персонала Бойден продолжит свою работу по новому регламенту", - сообщает компания.

Как сообщалось, наблюдательный совет АО "Укрзализныци" 11 февраля принял решение официально начать процесс конкурсного отбора на позицию председателя правления компании.

Для этого привлечена международная компания по подбору управленческого персонала Boyden, которая получит за свои услуги 837,5 тыс. грн.

Напомним, Кабинет министров на заседании 29 января согласовал решение набсовета компании об увольнении главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

Сам Кравцов уточнил, что получит "немеленькую" компенсацию за досрочное расторжение контракта. На должности главы "Укрзализныци" в 2018 году он получил 9,75 млн грн.

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы правления АО "Укрзализныця" члена правления компании Желько Марчека.