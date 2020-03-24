 Региональная газовая компания ввела автоматическую регистрацию в онлайн сервисе 104.ua

Как сообщает пресс-служба компании, это позволит миллионам украинцев, которые каждый месяц звонят в Контакт центр, автоматически получить доступ к онлайн-сервису 104.ua, передает БизнесЦензор.

В частности, теперь все желающие потребители, которые позвонят со смартфона в "РГК Контакт центр", будут иметь возможность автоматически создать "Личный кабинет" на сайте 104.ua, о чем клиент получит СМС-сообщение. Чтобы воспользоваться кабинетом, ему достаточно будет перейти по ссылке и ввести логин и пароль, которые придут в сообщении.

"Карантин ограничивает передвижение наших сограждан, что увеличивает запрос на бесконтактные сервисы. Поэтому мы экстренно, всего за несколько дней разработали экспресс-регистрацию, максимально упростив доступ потребителей природного газа к онлайн сервисам газовых компаний в это непростое время", – отметил директор "РГК Контакт центр" Андрей Коноз.

Ожидается, что упрощенная процедура регистрации позволит разгрузить Контакт центр в пиковые периоды, поскольку доступ к сервисам 104.ua поможет клиентам осуществлять все необходимые операции онлайн.

В частности, онлайн-сервис позволяет клиентам гарантированно передать показания счетчиков, безопасно платить за газ и его доставку, первыми загружать квитанции на оплату услуг, получать данные о потреблении газа в энергетических единицах и многое другое. Сейчас единым сервисом для потребителей природного газа 104.ua по всей Украине пользуется около 2,7 млн домохозяйств.

Напомним, "Региональная Газовая Компания" – сервисная компания, предоставляющая услуги по финансовому, юридическому, технологическому консалтингу, повышающие стандарты обслуживания, среди которых единый контакт-центр и телекоммуникационные услуги по защищенному онлайн доступу клиентов к личным счетам.

Клиентами компании являются поставщики газа в 16 регионах страны, а также 19 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 200 тыс. км газопроводов и 8 млн бытовых потребителей газа.