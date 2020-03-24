 Падение ВВП Украины без сотрудничества с МВФ может составить 10%, – прогноз

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Украина имеет высокие шансы на возобновление сотрудничества с МВФ в 2020 году. Ситуация с коронавирусом будет иметь сезонный характер и затронет только первый-второй квартал", - отметили аналитики, комментируя прогнозы по базовому сценарию.

Capital Times в этом сценарии исходят из предположения, что НБУ и Минфин продолжат сохранять умеренную фискальную и монетарную политику - при небольшом смягчении система останется в равновесии.

Таким образом, сокращение ВВП составит 4% в этом году с ростом в 3,5% ВВП в 2021-м и 2,5% в 2022-м. Инфляция по базовому сценарию составит 10,5% в этом году и 8,1% в следующем.

Среднегодовой курс гривни по итогам года составит 30,3 грн/$1 (пик – 35 грн/$1).

Пессимистический сценарий предполагает, что Украина не сможет договориться с МВФ или запустит избыточное монетарное или фискальное стимулирование. Таким образом, экономика в этом году просядет на 10% ВВП, указывается в материалах.

При этом возобновление экономики начнется во втором полугодии следующего года, хотя по итогам 2021-го показатель ВВП останется на прежнем уровне, а возобновление роста начнется в 2022-м - на 4%, прогнозируют аналитики. Пессимистический сценарий предполагает, что среднегодовой курс гривни по итогам этого года составит 32,6 грн/$1 (пик 45 грн/$1), а инфляция достигнет 16,5%.

Оптимистический сценарий предусматривает, что ВВП в 2020-м останется на уровне 2019-го, с последующим увеличением на 4% в последующие два года, указали в Capital Times.

"Пик кризиса может прийтись на второй квартал 2020 года, после чего последует быстрое восстановление экономики на монетарных и фискальных стимулах, в том числе поддержки со стороны МВФ", - пояснили аналитики.

При таком развитии событий инфляция в 2020 году составит 6,3%, а курс гривни - 28,5 грн/$1.