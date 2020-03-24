 Минздрав запретил проводить плановые госпитализации на время карантина

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Это закреплено приказом ведомства №698 от 23 марта о временных мерах в учреждениях здравоохранения с целью обеспечение их готовности для оказания медицинской помощи больным острым респираторным заболеванием COVID-19, вызванным коронавирусом SARS-CoV-2.

Согласно приказу, медучреждения также должны принять меры по увеличению доли медицинской помощи, которая предоставляется с использованием средств дистанционной связи для обмена информацией в электронной форме (предоставление медицинской помощи с применением телемедицины).

Кроме того, клиники должны обеспечить прием пациентов, имеющих признаки острого респираторного заболевания в отдельных помещениях с соблюдением требований инфекционного контроля и обеспечить предоставление экстренной медицинской помощи в полном объеме.

Вместе с тем, согласно приказу, в учреждениях здравоохранения не подлежат прекращению срочные и неотложные плановые госпитализации и плановые операции, связанные с оказанием медпомощи во время беременности, оказание медпомощи роженицам и новорожденным, оказанием медпомощи больным онкологическими заболеваниями, оказанием паллиативной медпомощи в стационарных условиях, а также с другими неотложными и срочными мерами по госпитализации и плановым операциям, когда их переноса (отсрочка) несет серьезный риск для жизни.