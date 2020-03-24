 Украинский завод "Росатома" показал 870 миллионов прибыли

Об этом свидетельствует обнародованная в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) повестка дня запланированного нв 23 апреля общего собрания акционеров, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным компании, по состоянию на начало 2020 года непокрытый убыток ЭМСС составил 7,24 млрд грн (годом ранее – 8,14 млрд грн).

Согласно публикации, полученную в 2019 году чистую прибыль акционеры планирует направить на погашение убытков прошлых лет.

По данным компании, его активы за 2019 год выросли на 6,7%, составив 4,38 млрд грн, в том числе суммарная дебиторская задолженность сократилась на 5,8% – до 360,28 млн грн.

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Собственный капитал компании к началу текущего года составил "минус" 6,01 млрд грн, уставный капитал – 100 млн грн.

Текущие обязательства ЭМСС за прошлый год сократились на 8% – до 9 млрд грн, долгосрочные почти не изменились и составили 1,4 млрд грн.

На заводе на начало 2020 года работало 1 437 человек – на 16 работников меньше, чем годом ранее.

Согласно проекту решения собрания, в 2020 году предполагается произвести и реализовать продукцию не менее чем на 3,71 млрд грн. План на 2019 год составлял 2,86 млрд грн, однако факт еще не обнародован. Выплавку стали ЭМСС в прошлом году сократил на 4,8% – до 59 тыс. тонн.

Акционеры на собрании планируют, в частности, рассмотреть вопрос о прекращении полномочий действующего состава набсовета и выборах нового.

Как сообщалось, в 2018 году ЭМСС получил 293,62 млн грн чистого убытка, что в 3,2 раза меньше аналогичного показателя 2017 года.

ЭМСС – крупнейший украинский производитель специальных литых и кованых изделий индивидуального и мелкосерийного производства для металлургии, судостроения, энергетики (ветро-, паро-, гидро-, атомной) и общего машиностроения.