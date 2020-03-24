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 Кличко призвал Антимонопольный комитет контролировать цены на продукты в супермаркетах

Городская власть не может контролировать повышение цен в супермаркетах, этим должен заняться Антимонопольный комитет Украины, считает мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Я хочу обратиться к Антимонопольному комитету – нужно обратить внимание на эту проблему и вмешаться в ситуацию", - сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

Мэр также призвал владельцев торговых сетей не поднимать цены необоснованно.

Как сообщал БизнесЦензор, ООО "АТБ-Маркет", владеющее в Украине сетью магазинов формата "дискаунтер" и входящее в корпорацию "АТБ", повышает цены на социальные категории продуктов питания и товары первой необходимости.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183880
 
 
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