 "Укравтодор" раздал 2,4 миллиарда на ремонт дороги в Луганской области

Как передает БизнесЦензор, об этом глава "Укравтодора" Александр Кубраков сообщил на своей странице в сети Facebook.

Глава ведомства отметил, что поручение отремонтировать дорогу Северодонецка до Станицы Луганской, где ранее был открыт мостовой переход на временно неподконтрольную украинской власти территорию Луганщины, дал президент Владимир Зеленский.

Кубраков уточнил, что победителем тендера на ремонт 37 км дороги Т-13-06 Северодонецк - Новоайдар признано ООО "Автомагистраль-Юг", стоимость работ составит 640,34 млн грн.

Еще 32 км дороги Н-21 Старобельск - Луганск - Хрустальный - Макеевка - Донецк отремонтирует ООО "Ростдорстрой" за 816,99 млн грн, 27 км дороги Т-13-09 Счастье - Широкий – ООО "Онур Конструкцион Интернешнл" за 473,99 млн грн, 19 км дороги Р-22 КПП "Красная Таловка" - Луганск, – также ООО "Онур Конструкцион Интернешнл" за 405,67 млн грн.