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Все про:Минфин (1364) ОВГЗ (355) фонд (57) облигации (745)

 Минфин вновь отказался от размещения ОВГЗ в гривне

Министерство финансов Украины во вторник отказалось от проведения в этот день пяти выпусков гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) с погашением через три, шесть и девять месяцев, а также через 16 и 22 месяца, которые оно анонсировало накануне.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Минфин выставит на аукционы в этот вторник только трехмесячные долларовые ОВГЗ и 14-мес. ОВГЗ в евро.

Неделей ранее ведомство также объявляло аукционы по продаже гривневых бумаг, однако затем отказалось от них, довольствовавшись лишь размещением долларовых девятимесячных облигаций на $71,6 млн под 3,5% годовых.

Последний раз облигации в гривне и евро предлагались на аукционах 3 марта. Тогда Минфин разместил шестимесячные гривневые ОВГЗ на 1,03 млрд грн под средневзвешенную ставку 9,9% (отсечения – 10%) и ОВГЗ в евро на EUR201,3 млн под 2,22% (отсечения – 2,25%).

Ранее участники рынка предлагали Минфину в условиях нарастающего кризиса ограничиться предложением только коротких бумаг и поднять их ставку выше 10%, на которых ранее Минфин удерживал ее на аукционах, так как на вторичном рынке ставки по ним поднялись до 15-18% годовых и даже выше.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183874
 
 
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