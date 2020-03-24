 Руководитель "Энергоатома" подал в отставку, – СМИ

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По словам собеседника агентства, премьер-министр пока не подписал заявление, идут консультации с офисом президента Украины.

Как сообщалось, в конце ноября 2019 года Кабинет министров уволил президента "Энергоатома" Юрия Недашковского, назначив врио президента НАЭК гендиректора Ривненской АЭС Павла Павлишна.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 2 марта обнародовало объявление о проведении конкурсного отбора на должность главы НАЭК, но позднее приостановило его после заявления Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) о несоответствии условий конкурса законодательству.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.