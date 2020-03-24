[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 27.43 29.34
 Энергетика
  1799  2
Все про:отставка (107) Энергоатом (445)

 Руководитель "Энергоатома" подал в отставку, – СМИ

Временно исполняющий обязанности президента госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" Павел Павлишин написал заявление об отставке, сообщил источник в правительстве.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По словам собеседника агентства, премьер-министр пока не подписал заявление, идут консультации с офисом президента Украины.

Как сообщалось, в конце ноября 2019 года Кабинет министров уволил президента "Энергоатома" Юрия Недашковского, назначив врио президента НАЭК гендиректора Ривненской АЭС Павла Павлишна.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 2 марта обнародовало объявление о проведении конкурсного отбора на должность главы НАЭК, но позднее приостановило его после заявления Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) о несоответствии условий конкурса законодательству.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183870
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ЗЕбилы, верните Недашковского, иначе пздц Руководитель "Энергоатома" подал в отставку, – СМИ - Цензор.НЕТ 116
 показать весь комментарий
 
Нормальні люди нехочуть працювати з тупими мерзотами. Смішно читати--консультуються з ОП.де сидять шавки з 95 кварталу.які нічого не розуміють ,а головне законодавство на це їм не дало права.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 ВВП вирус Кабмин карантин коронавирус Минздрав прогноз Шмыгаль Денис
 
 
 
 
 
 вверх