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 "Приватбанк" отменил плату за использование терминалов для остановившегося бизнеса (обновлено)

Государственный "Приватбанк" в течение периода действия карантина не будет будет начислять фиксированную комиссию за пользование POS-терминалами банка предприятиям торговли, которые ушли на карантин.

Об этом сообщает пресс-служба "Приватбанка", передает БизнесЦензор.

"В непростые времена для предпринимателей, которые прекратили свою деятельность и ушли на карантин, мы идем на встречу и не станем начислять плату за пользование POS-терминалами нашим клиентам – торговым предприятиям, которые ушли на карантин", – отметил руководитель направления обслуживания торговых предприятий Евгений Васильцов.

По данным "Приватбанка", за последнюю неделю из-за пандемии коронавируса наиболее значительное падение объемов эквайринга зафиксировано в торговых точках, продающих ювелирные украшения и часы – на 76%. В магазинах одежды и обуви товарооборот упал на 61%, в магазинах косметики продажи уменьшились на 51%. Объемы эквайринга в заведениях питания (кафе и рестораны) за неделю уменьшились примерно на 48%, в магазинах бытовой техники и товаров для дома на 38%, а на АЗС – на 17%.

Как сообщалось, ранее "Ощадбанк" временно отменил ежемесячную плату за пользование POS-терминалами для микро-, малого и среднего бизнеса, приостановившего свою деятельность на период карантина.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183867
 
 
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