 Кличко призвал МВД усилить контроль над соблюдением карантина в Киеве

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Я хочу призвать МВД усилить контроль над тем, как киевляне соблюдают ограничительные меры. Также призываю людей соблюдать карантин и не выходить из дома без необходимости", - сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Количество больных увеличилось на четыре человека и уже 28 лабораторно подтвержденных случаев", - сказал Кличко в видеообращении в полдень вторника.

Ранее Минздрав Украины сообщал, что по состоянию на 10:00 24 марта в Киеве 29 случаев обнаружения коронавирусной болезни.