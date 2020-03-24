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 Кличко призвал МВД усилить контроль над соблюдением карантина в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Министерство внутренних дел усилить контроль над соблюдением ограничительных мер киевлянами.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Я хочу призвать МВД усилить контроль над тем, как киевляне соблюдают ограничительные меры. Также призываю людей соблюдать карантин и не выходить из дома без необходимости", - сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Количество больных увеличилось на четыре человека и уже 28 лабораторно подтвержденных случаев", - сказал Кличко в видеообращении в полдень вторника.

Ранее Минздрав Украины сообщал, что по состоянию на 10:00 24 марта в Киеве 29 случаев обнаружения коронавирусной болезни.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183865
 
 
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