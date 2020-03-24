 "Укрпошта" запускает бесплатную доставку для больниц

Об этом Смелянский написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Внимание всем, особенно, благотворительным фондам и волонтерам, координирующим помощь медикам. Сегодня мы хотим помочь тем, чей риск не измеряется группами - это врачи. Я сам вырос в семье врачей, поэтому для меня это личное. "Укрпошта" запускает бесплатную доставку до больниц (список будет) масок, халатов, перчаток и т.д.", - заявил Смелянский.

По его словам, посылку можно отправить с любого отделения почты или вызвав курьера.

"Пожалуйста, только продукцию промышленного производства! Такая посылка будет иметь значок "для больницы". В областные центры - до 30 кг, в райцентры - до 5 кг. Если посылка больше - просто разбейте на несколько", - сообщает Смелянский.