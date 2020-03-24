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 Минэкономики планирует возобновить работу открытых продовольственных рынков

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины выступает за то, чтобы продолжить работу открытых продовольственных рынков на время карантина.

Об этом заявил замминистра Минэкономики Тарас Высоцкий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Мы выступаем за то, чтобы не ограничивать продовольственные рынки, кроме того, в этот перечень важно добавить реализацию семян, средств защиты растений, саженцев и ветпрепаратов", – сказал Высоцкий.

Кроме того, он сообщил, что предприятия сельского хозяйства и пищевой промышленности во время карантина продолжат работать.

"Предприятия, работающие в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, имеют особую важность для обеспечения продовольственной безопасности, поэтому их деятельность не будет ограничиваться", – сказал Высоцкий.

По его словам, для животноводческих комплексов и перерабатывающих предприятий, которые должны работать круглосуточно, разработаны инструкции в случае выявления больного коронавирусом. Соответствующие инструкции будут обсуждаться вместе с ассоциациями.

"Мы разрабатываем идею введения временного на таких объектах круглосуточного режима биобезопасности и другие рекомендации, чтобы дать возможность работать, ведь откорм животных необходимо продолжать, также надо производить продукты питания и т.д.", – сказал чиновник.

Высоцкий также сообщил, что предпосылок к ограничению экспорта аграрной продукции сейчас нет.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183843
 
 
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