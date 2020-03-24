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Все про:реструктуризация (173) Шмыгаль Денис (43)

 Кабмин не видит оснований для реструктуризации госдолга, – премьер

Кабинет министров не видит никаких оснований для реструктуризации государственного долга, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Несмотря на новые вызовы, правительство не видит никаких оснований для реструктуризации государственного долга и призывает не спекулировать на теме долговой политики", – заявил Шмыгаль.

"Несмотря на сложную ситуацию, которая сложилась в связи с распространением коронавируса, мы продолжаем реализовывать Среднесрочную стратегию управления государственным долгом, мы имеем в распоряжении диверсифицированные источники привлечения средств для финансирования государственного бюджета и продолжаем выполнять свои обязательства перед кредиторами в полном объеме", – добавил премьер.

При этом премьер пояснил, что в сделанном им накануне в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявление о начале реструктуризации госдолга было неправильно понято.

"Увидел новость с моим заявлением о необходимости реструктуризировать государственный долг Украины. Ни у кого не возникло вопроса, о какой реструктуризации может идти речь, если за минуту до того я говорил, что Украина лучше подготовлена к потенциальному кризису, чем в 2008 или 2015 годах. Поэтому уточню – речь шла о рефинансировании, а не реструктуризации долга", – подчеркнул Шмыгаль.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183826
 
 
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