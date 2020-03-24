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 Очереди грузовиков на границе с Польшей сократились

Очереди фур на автомобильных пунктах пропуска сократились, больше всего грузовиков ожидает выезда из Украины на польско-укараинской границе в пункте пропуска "Ягодин" - 500 фур, тогда как в "Краковце" - 340 и в "Раве-Руськой" - 200.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщила Государственная таможенная служба в Телеграм-канале во вторник, очередь на въезд в указанных пунктах стоит только в "Краковце" - 170 грузовиков.

Похожая ситуация сложилась на границе с Венгрией - в пункте пропуска "Тиса" выезда ожидает 200 фур, с Румунией - 15 грузовиков на выезд, на въезд в обеих пунктах очередей нет.

На границе со Словакией в пункте пропуска "Ужгород" выезда ожидает 120 грузовиков и еще 20 стоит на въезд, свидетельствуют данные таможни.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183810
 
 
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