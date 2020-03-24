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 Более 62 тысяч потребителей газа в Днепропетровской области пользуются чат-ботом в Viber

С помощью онлайн-сервиса 7104ua в Viber клиенты ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" могут передавать показания счетчика, проверять состояние лицевого счета и платить за газ.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Днепропетровскгаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

Недавно счета за газ стали доступны в формате PDF. Чтобы оплатить услугу, надо загрузить документ. Под одним аккаунтом в Viber можно зарегистрировать сразу пять лицевых счетов.

"Современный ритм жизни очень быстрый и насыщенный. Людям не хочется тратить лишнее время на ожидание в очередях. А вайбер-бот - это удобно и просто, особенно, если смартфон всегда с собой", - говорит директор ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" Татьяна Соболь.

Чтобы присоединиться к 7104ua в Viber, надо отсканировать QR-код. Чат-ботом уже пользуются более 62 тысяч потребителей ООО "Днепропетровскгаз сбыт". Среди преимуществ онлайн-сервиса: мгновенная оплата услуг в режиме 24/7, отсутствие очередей и безопасность денежных операций.

Между тем, самым популярным онлайн-сервисом для потребителей до сих пор является "Личный кабинет" на сайте 104.ua. Там можно написать сообщение газовой компании, заказать обратный звонок Контакт-центра, загрузить и распечатать квитанцию на оплату газа, а также открыть дополнительную вкладку "Доставка газа". "Личным кабинетом" пользуются почти 520 тысяч клиентов ООО "Днепропетровскгаз сбыт".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183794
 
 
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